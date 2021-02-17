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    Japonya'da iktidar partisi cinsiyetçi söylem dozunu artırdı: Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın

    © AFP 2021 / KAZUHIRO NOGI
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Mori Yoshiro'nun kullandığı cinsiyetçi ifadeleri tartışılırken, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den de benzer söylemler geldi. Partinin Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, kadın meclis üyelerinin önemli komite toplantılarına söz almamak şartıyla katılabilmelerine yönelik bir teklif sundu.

    Geçen haftalarda Mori, Olimpiyat Komitesi toplantısında sunulan "yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayısının yüzde 20'den 40'a çıkarılması" önerisine verdiği yanıtla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 'Çok konuştukları için kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' söyleyen Mori, tepkilerin ardından özür dileyip istifa etmişti. 

    Mori'nin sözleri Japonya'da tartışılmaya devam edilirken, iktidardaki Liberal Demokrat Parti de (LDP) benzer söylemlerle cinsiyet ayrımcılığının dozunu artırdı. 

    Partinin Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, bir grup kadın milletvekilinin partideki kilit görevlerdeki kadın oranını artırmasını istemesine karşılık sunduğu teklifle eleştiri oklarını kendisine çevirdi. Toshihiro, parti yönetim kurulunun erkek egemen olduğu yönündeki eleştirileri duyduğunu belirterek, önemli toplantılara 5 kadın milletvekilinin gözlemci olarak katılmasını destekleyen bir öneri sundu. 

    Üst düzey yönetimdeki erkeklerin 'seçilerek' bu pozisyonlara geldiğini de sözlerine ekleyen Toshihiro, ancak kadın üyelerin de partinin karar alma sürecine 'bakmasının' önemli olduğunu söyledi.

    Toshihiro, kadın üyelere seslenerek "Bu toplantılarda ne tür tartışmaların ele alındığını tam olarak kavramak önemlidir. Gelin buna bir bakın" dedin. 

    'Kadın üyeler düşüncelerini sekreterliğe iletsin'

    Toshihiro'nun sunduğu öneriye göre, komite toplantılarına katılan kadın üyeler sesli fikir beyanında bulunamayacak. Toplantılarda 'sessizce' gözlemci olarak yer alabilecekleri maddesinin yer aldığı öneriye göre kadın vekiller, toplantıda konuşulanlara dair görüşlerini ayrı olarak parti sekreterliğine iletebilecek.

    Muhalefet milletvekilleri Toshihiro'nun önerisini 'kadın üyeleri saha gezisine çıkaracaklar' ifadeleriyle eleştirirken, Twitter kullanıcıları ise partinin erkek merkezli görüşünün Mori tartışmasından bu yana değişmediğini belirtti. 

    JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik konuşan Mori, "Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

     

    Etiketler:
    Yoshiro Mori, Cinsiyetçi söylem, Cinsiyetçi önerme, Cinsiyetçilik, Cinsiyetçi, Japonya
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