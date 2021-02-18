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    ‘Çin, F-35 üretimini engelleyebilir’

    © AFP 2021 / ROB ENGELAAR
    Asya & Pasifik
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    Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurmasının, ABD savunma sanayisi için uzun zaman atlatamayacağını büyük darbe olacağını söyleyen Rus uzman Maslov, bundan özellikle F-35 savaş uçağı üretiminin zarar göreceğini belirtti.

    Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Başkanı Prof. Aleksey Maslov, Vzglyad gazetesine açıklamasında, Çin’in nadir toprak elementleri alanında ABD’ye ambargo ilan etme olasılığını incelediği yönündeki haberi değerlendirdi.

    Çin’den ithal edilen nadir toprak elementlerinin ABD’de F-35 savaş uçakları dahil çok sayıda askeri teçhizat üretiminde kullanıldığını söyleyen uzman, “Ayrıca Çin metalleri, mikro devre ve mikroçip gibi ileri teknolojilerin üretiminde kullanılıyor” dedi.

    Çin’in ambargo uygulaması durumunda, ABD’nin teoride az miktarda nadir toprak metallerini Güney Afrika’dan ithal edebileceğini dile getiren Maslov, bu konuda şu yorumda bulundu:

    “Rusya’dan da ithal edebilirler, ama Moskova’nın böyle bir adım atması pek olası değil. Latin Amerika’da da nadir toprak elementlerinin büyük yatakları var. Mesela Kolombiya’da. Ama orada uzun zamandır ve emin bir şekilde Çin işletmeleri faaliyet gösteriyor. Böylece Pekin gerçekten de Washington’un nadir toprak elementlerine erişimini kademeli olarak kapatabilir”.

    Çin’in ambargo ilan etmesi durumunda, bunun, nadir toprak elementlerinin kullanıldığı mikroçipler, kartlar ve diğer benzer ürünlerin fiyatlarında dünya genelinde bir artışa yol açacağını belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Ama diğer yandan Çin de ABD’de üretilen ve üretiminde Çin’den alınan nadir toprak elementlerinin kullanıldığı elektronik ürünler ithal ediyor. Bu nedenle Pekin, Washington’a karşı bu tür yaptırımları değerlendirirken son derece dikkatli davranıyor”.

    Daha önce Financial Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Çin hükümetinin ABD ve Avrupa’nın savunma sanayisini bozmak için nadir toprak metallerinin ihracatını yasaklama olasılığını değerlendirdiğini öne sürmüştü.

    ABD ve Avrupa Birliği, nadir toprak elementlerinin yüzde 80’ini Çin’den ithal ediyor.

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