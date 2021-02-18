Yeni Zelanda'da pilot uygulama başarılı oldu: Kız öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz hijyenik ped sağlanacak

Yeni Zelanda'da okullarda kadın hijyen ürünleri temin etmeye maddi gücü yetmeyen kız öğrencilerin derslere katılımını artırmak amacıyla bu ürünlerin ücretsiz dağıtılması yönünde geçen yıl yapılan pilot uygulama genele yayılıyor.

Yeni Zelanda'da tüm okullarda hazirandan itibaren yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında ücretsiz kadın hijyen ürünleri dağıtılmasına karar verildi. Söz konusu karar okullardaki kız öğrencilerin kadın pedi ve tampon gibi temizlik ürünlerini almaya güçlerinin yetmemesi ve bu nedenle derslere katılamaması üzerine alındı. Geçen yılın ortasında yapılan pilot uygulama kapsamında 15 okuldaki 3200 kız öğrenciye bu ürünler ücretsiz temin edilmişti.

Başbakan Jacinda Ardern konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Genç insanlar, nüfusun yarısı için hayatın normal parçası olan bir şeyden dolayı eğitimlerini aksatmamalı" ifadesini kullandı.

Söz konusu ürünleri sağlamanın eğitime katılımı artıracağını belirten Ardern, bu uygulamanın yoksullukla mücadele için de bir yöntem olduğunu kaydetti.

2024'e kadar sürecek uygulama için 18 milyon dolar bütçe ayrıldı.