Avustralya'da 4 metreden uzun timsahın midesinde insan kalıntısı bulundu

Dev timsahlarıyla bilinen Avustralya'nın Queensland eyaleti kıyılarında bulunan 4.2 metre uzunluğundaki timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu. Timsahın midesinde bulunan kalıntıların, 11 Şubat'ta ava çıkan balıkçı Andrew Heard'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde 4.2 metre uzunluğundaki bir timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı. Yetkililer, timsahın midesinde bulunan kalıntıların, bölgede kaybolan 69 yaşındaki balıkçı Andrew Heard'a ait olabileceğinden şüpheleniyor.

A second croc has been euthanised following the disappearance of a man in North Queensland. #9News https://t.co/3spQOdXLpC — 9News Australia (@9NewsAUS) February 15, 2021

​Livescience.com internet sitesinde yer alan habere göre, Andrew Heard, 11 Şubat'ta balık avlamak üzere teknesiyle açıldı. Heard'a ulaşamayan eşinin, yetkililere başvurmasının ardından balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı.

​Hinchinbrook Adası yakınlarında yaşlı adama ait olduğu tahmin edilen alabora halinde balıkçı teknesi bulundu.

Çevrede yapılan incelemelerde insan kalıntılarına rastlanmasının ardından bölgede 4.2 metre uzunluğunda bir timsah görüldü.

Uyutularak incelenen timsahın midesinde insan kalıntılarına rastlandı.

Queensland Çevre Dairesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Timsahın karnından çıkan insan kalıntılarının kaybolan balıkçı Heard'a ait olabileceği tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki kıyılarda devasa timsahların bulunduğu biliniyor.