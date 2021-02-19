Japonya'da 'huzur arayanlara yönelik' hizmet: 'Gürültücü çocuk haritasını' seven de var eleştiren de

Japonya'da gürültücü çocukların, yüksek sesle dedikodu yapanların ve diğer 'sinir bozucu' insanların yoğunlukta olduğu alanların işaretlendiği bir internet sitesi, hoşgörüsüzlüğü artırdığı ve komşularına çatmaya yer arayanların eline koz verdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

Japonya'da sokaklarda gürültü yapan çocuklar ve komşuların yerlerini gösterip böylelikle sükunet dolu bir hayat arayışında olanları yönlendirmeyi amaçlayan bir internet sitesi tartışma konusu oldu.

'Dorozoku haritası' olarak anılan sitede, 'sokakta oynayan çocukların ve komşuların duyacağı kadar yüksek sesle dedikodu yapan yetişkinlerin' olduğu bölgeler renkli halkalarla işaretleniyor. 'Dorozoku', Japoncada kamu içinde fazla gürültü yapan çocuk ve yetişkinler için kullanılıyor.

İşaretli bölgelere tıklandığında gürültünün boyutu da 'gürültülü biçimde top oynayan çocuklar' gibi ifadelerle detaylandırılıyor. Haritada ağlayan bebekler ve anaokuluna giden çocuklar da 'hedef alınıyor.'

Japanese website maps neighbourhoods that have noisy children https://t.co/7CL5HCyECy — Guardian World (@guardianworld) February 19, 2021

​Asahi Şimbun gazetesinin aktardığına göre haritada başkent Tokyo'daki bir çocuk bakım merkezi de var. Merkezden bir yetkili ise 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve bu zamana kadar hiç şikayet almadıklarını belirtti.

Bazı kullanıcılar sitenin yaşayacak yer seçiminde yardımcı olduğunu belirtirken bazıları da örnek komşular olmalarına rağmen haritada kendilerinin mimlendiğinden dert yandı.

A mapping website in #Japan shows 5,973 spots with "noisy children, loud gossipers and other 'annoying' people"



People are bothered by noise more when they feel they can't stop it, studies have found, so this seems to suggest a breakdown of communityhttps://t.co/PdJ4xUuryM — 🅳🆄🅸🆃🆂 Kjeld Duits (@KjeldDuits) February 17, 2021

Sitenin yöneticisi: Gürültüden rahatsız olan çok kişi var

​2016'da açılan ve 1 Şubat itibarıyla 5973 işaretli alanın bulunduğu haritanın yöneticisi, doğalarının gerektiği gibi hareket eden çocuklara karşı tahammülsüzlük aşılamaya çalışmakla suçlanıyor. Adını vermek istemeyen 40'lı yaşlarındaki yönetici kendini şu sözlerle savundu: "Bazı insanların haksız yere ifşa edildiklerini düşündüklerini biliyorum ama gürültüden rahatsız olan çok kişi olduğu da bir gerçek."

Koronavirüs tahammülsüzlüğü artırdı

© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM Azalan nüfustan çocuksuz kişileri sorumlu tutan Japonya Maliye Bakanı özür diledi 'nden Norihisa Haşimato, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların daha stresli olduğuna vurgu yapıp mesele huzurun korunmasına gelince herkesin hoşgörü seviyesinin azaldığını söyledi. Sitede yorum yapan kullanıcıların daha toleranslı davranmasını isteyen Haşimato, aileleri de çocuklarının fazlaya kaçmaması konusunda uyardı.

2014'te Tokyo yetkilileri sokakta oynayan çocukların sesinin 'gürültü kirliliği türü' olarak görülmeyeceğini açıklamıştı. Bu kararla, bekleme listesindeki on binlerce çocuk için yeni merkezlerin açılması, bu sayede ebeveynlerin işe gidebilmesi, bu sayede daha çok çocuk yapmaya teşvik edilmeleri ve uzun vadede düşük doğum oranının yükseltilmesi amaçlanıyordu.