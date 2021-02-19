Endonezya’da 46 pilot balina kıyıya vurdu

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Bangkalan bölgesine bağlı Modung sahilinde, kıyıya vurmuş yaklaşık 4 metre uzunluğunda 49 kısa yüzgeçli pilot balina bulundu.
Yerel halk ve yetkililer, 3 balinayı sığ sulardan kurtarmayı başarırken ölen balinaların kıyıya gömüleceği ifade edildi.
Balinaların neden kıyıya vurduğuna ilişkin araştırma sürüyor.
Puluhan ekor paus pilot terdampar di pantai Desa Paterman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura. Sebanyak lebih dari 50 ekor mati dan hanya 3 ekor yang hidup serta berhasil dibawa kembali ke tengah laut.#Nusantara #adadikompas https://t.co/7VTjdqYBh0— Harian Kompas (@hariankompas) February 19, 2021
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