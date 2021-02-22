'Hindistan'daki sel felaketinde CIA'nin Himalayalar'daki casus cihazları kullanıldı' iddiası

Hindistan Himalayalar'da gerçekleşen ölümcül sel felaketinde CIA tarafından dağa gömülen bir nükleer cihazın etkili olduğu iddia ediliyor. Bölgede bulunan Raini köyü sakinlerinin iddiasına göre, dağda gömülü olan nükleer cihaz Soğuk Savaş yıllarından kalma.

Hindistan'a bağlı Himalayalar'da bulunan Raini köyü sakinleri, Uttarakhand'da gerçekleşen ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin, Soğuk Savaş döneminde yerleştirilen cihazların patlaması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

When the farming mountain village in the Indian Himalayas got hit by a huge flood earlier in February, villagers panicked and rumours flew that nuclear devices had "exploded" and triggered the deluge.https://t.co/CJUM5oloGI — Yahoo Philippines (@YahooPH) February 21, 2021

​Bölgede araştırma yapan bilim insanlarına göre ise sel, parçalanmış bir buzuldan ötürü meydana geldi.

250 hanesi bulunan köyün muhtarı Sangram Singh Rawat, diğer köy sakinlerine katılarak yapılan açıklamayı inandırıcı bulmadığını belirtti. Muhtar Rawat, "Kışın ortasında buzul nasıl parçalanır? Hükümet konuyu araştırmalı ve nükleer cihazları bulmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Hindistan'la yaptığı anlaşma kapsamında, Çin'in nükleer denemelerini izlemek amacıyla 1960'lı yıllarda bölgeye bu cihazları yerleştirdiği belirtiliyor.

Şubat ayı başında, bir buzulunun kırılması sonucu Kuzey Hindistan'da bulunan dağda meydana gelen sel felaketinde 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.