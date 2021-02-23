Güney Kore: Koronavirüs aşıları etkili olursa sonbahara kadar hayat normale döner

Güney Kore Başbakan Chung Sye-kyun, BBC'ye verdiği demeçte, toplumsal bağışıklığın sonbahar sonuna kadar kazanılmasının hedeflendiğini söyledi.
Chung, Güney Kore'nin kitlesel aşılamaya geç başladığı eleştirilerine yönelik, "Bilirsiniz Koreliler hızda ustadır. Kolay bir hedef değil ama nüfusun yüzde 70'ini eylülün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar aşılamayı hedefliyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.
Başbakan Chung, salgının yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaları minimuma indirmenin daha iyi olduğuna dikkati çekti.
Ancak salgın kontrol edilemezse bunun ekonomik büyümeyi de başarısızlığa uğratacağını vurgulayan Chung, Kovid-19'a karşı mücadelenin öncelik olduğunu ancak tek mücadelenin bu olmadığını anımsattı.
Chung, gelecek ay sosyal mesafe önlemleriyle ilgili değişikliğe gidileceğini duyurdu.
Değişiklik konusunda, kısıtlamaların olumsuz etkilediği küçük işletmeler ve serbest çalışanlara odaklanacaklarını aktaran Chung, halktan her zamankinden daha sorumlu davranmasını istedi.
'Batı'nın bu kadar mağdur olacağını düşünmezdim'
Batı ülkelerinin salgınla mücadelesine de değinen Chung, "Onların Kovid-19'dan bu kadar mağdur olacağını hiç düşünmezdim" dedi.
Güney Korelilerin neredeyse yarısı, sırası geldiğinde aşı olacak
Katılımcıların yüzde 45.7'si de aşının etkisiyle ilgili gözlem yapmak için aşı tarihlerini ertelemek istediklerini belirtirken yüzde 5.1'i de kesinlikle aşı olmak istemediklerini ifade etti.
Ankete göre, aşı konusunda kararsız olanların oranı da yüzde 3.4.
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