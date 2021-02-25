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    Çin'in elektrikli aracı 'Hong Guang', 4500 dolarlık fiyatıyla Tesla'yı ikiye katladı

    Wikipedia / Jengtingchen
    Asya & Pasifik
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    Sputnik Türkiye
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    Çinli SAIC tarafından üretilen 4500 dolarlık uygun fiyatlı 'Hong Guang Mini' isimli elektrikli aracın satışları Tesla’nın satışlarını ikiye katladı.

    Çinli devlet otomotiv şirketidi SAIC'in ABD'li General Motors ortaklığıyla ürettiği elektrikli araç, ocakta Tesla'nın satışlarını ikiye katladı. 

    'Hong Guang Mini' adı verilen araç 4500 dolara satılıyor ve istendiği takdirde 500 dolar daha eklenerek klimalı versiyonu da satın alınabiliyor. 

    Teknik özellikleri bakımından Tesla'yla kıyaslandığında daha düşük bir profile sahip olan araç, 'Halkın aracı' olarak pazarlanması ve fiyatı nedeniyle Çinli müşteriler tarafından daha çok rağbet gördü.

    Tesla Model 3
    © REUTERS / Joe White
    Çin'de en çok satan elektrikli araç olmasına rağmen başı dertten kurtulmuyor: Şangay'da bir Tesla Model 3 infilak etti
    Bunda, Tesla ile ilgili ortaya çıkan güvenlik endişelerinin de etkili olduğu belirtiliyor. 

    Konuyla ilgili BBC'ye açıklamalarda bulunan Çin Pazar Araştırmaları (Grubu China Market Research Group) Direktörü Shaun Rein "Çin hükümeti, hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araç kullanımında dünya lideri olma konusunda ciddi" ifadelerini kullandı. 

    Öte yandan, Çin hükümeti de saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen aracın kullanımını teşvik etmek için 'Hong Guang'ların plaka işlemlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı. 

    Çinli elektrikli araç, piyasaya çıktıktan sonra 2020'nin ikinci yarısında 112 bin satış rakamıyla Tesla'nın ardından 2. sıradaydı 

    Ancak, ocakta bu rakam 25 bin 778'e yükseldiği ve Hong Guang'ın elektrikli araç piyasasında birinci sıraya oturmasına yol açtı.

    Bu satış rakamıyla araç, ülkenin en çok tercih edilen elektrikli aracı olmakta birlikte dünya genelinde Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araba modeli oldu.

    Öte yandan, SAIC'in aracı yurt dışına da satmayı planladığı belirtildi ve Letonya merkezli bir şirketin modelin aVrupa versiyonunu üretmek istediği belirtildi. Ancak, aracın Avrupa'da satış fiyatının Çin'dekinin iki katı olacağı tahmin ediliyor. 

    Etiketler:
    elektrikli araç, Hong Guang, Tesla, Çin
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