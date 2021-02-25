Yeni Zelanda'da polisten 'öğrenciler için' yeni strateji: Daha fazla pub açılsın

Yeni Zelanda'nın üniversite şehirlerinden Dunedin'de polis, ev partileri ve bu partilerde alkol tüketimi kaynakı sorunlar çıkmasını biraz olsun azaltmak için öğrencilerin gidebileceği büyük publar açılmasını talep ediyor. Polis bu sayede öğrencilerin daha çok 'ellerinin altında olacağını' ve sorunlara daha çabuk müdahale edilebileceğini düşünüyor.

Yeni Zelanda'da Güney Adası'ndaki Dunedin şehrinde polisin alışılmadık bir isteği var. Ülkenin en eski üniversitesi Otago'na ev sahipliği yapması ve öğrenci şehri olmasıyla öne çıkan Dunedin'de polis, öğrencilerin 'daha kontrol edilebilir olması' için içki içebilecekleri büyük mekanlar açılmasını istedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre yaklaşık 20 bin öğrencinin yaşadığı, bu sebeple 'çılgın partilere' sahne olan şehirde yeni sömestr yaklaşırken polisi de 'korku sardı.' Yaralanmalar ve alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye gidenlerin sayısının yine artacak olmasından endişelenen polisler, öğrenci davranışlarını kontrol altında tutabilmek için daha fazla pub açılmasının işlerini kolaylaştıracağı görüşünde.

New Zealand police reveal student binge drinking strategy: more pubs https://t.co/2vKsckvfWR — The Guardian (@guardian) February 25, 2021

​Alkol kaynaklı yaralanmaları azaltmaktan sorumlu polis memuru Ian Paulin, Radyo Yeni Zelanda'ya (RNZ) verdiği demeçte, daha çok pub açılırsa öğrencilerin aşırı alkol tüketiminin ve bunun yol açtığı sorunların daha iyi kontrol edilebileceğini söyledi. Paulin, "İçki içebilecekleri, kişi kapasitesi yüksek daha çok lisanslı tesis olursa olması öğrencilerin de hoşuna gidecek. Biz de onları kontrollü bir çevreye sokmuş oluruz" dedi.

Bir pub ya da barda bir kadeh şarabın fiyatı 15 Yeni Zelanda dolarına kadar çıkabilirken (yaklaşık 60 TL) süpermarketlerde bir şişe şarap 7 Yeni Zelanda dolarına (yaklaşık 40 TL) alınabiliyor. Bu da öğrencileri mekanlara gitmektense kendilerinin alkol alıp evlerde veya başka yerlerde içmeye yönlendiriyor. Nitekim bu durum, son 5 yıldır öğrenci publarının çoğunun kapanmasına yol açtı.

Bununla birlikte ekiplerin sokak partilerine daha yumuşak bir yaklaşım sergilediğini de söyleyen Paulin, evlerdeki partilerde dar alandan dolayı daha çok sıkıntı çıkabildiğinin altını çizdi.

Eylül 2020'de, Otago Üniversitesi Öğrenci Birliği'ne bağlı Starters adlı bir öğrenci pubı, haftanın bazı günleri 03.00'a kadar açık kalabilmeleri için lobi faaliyetleri yürütmüş, kalabalık öğrenci evlerindense kendi mekanlarının daha güvenli olacağını savunmuştu.