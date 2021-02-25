Çin, ABD'li diplomatlara rektal sürüntü ile Kovid-19 testi uygulandığı iddiasını reddetti

Washington Post gazetesinde, geçen hafta bazı diplomatların bakanlığa kendilerine rektal koronavirüs testi uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'de olağan basın toplantısında gazetecilerin bu konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Zhao, "Bildiğim kadarıyla... Çin hiçbir zaman ABD'li diplomatlardan rektal sürüntü testi yaptırmalarını istemedi" dedi.

Zhao ayrıca, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve ilgili diğer yasa ile düzenlemeler uyarınca ABD'li diplomatların ve ailelerinin onurunu ve gururunu zedelemeden güvenliğini temin etme taahhüdümüze bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Çin'de Ocak ayında vaka sayısının 100'ün üzerinde seyretmesinin ardından, bulaşma riski olanlardan anal numune alınmaya başlanmıştı. AA'nın aktardığına göre, ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesini zorunlu tutuluyor.

Sosyal medyada aşırı müdahaleci bulunarak tepki çeken uygulamayı, doktorlar, virüsün saptanmasında daha etkili olmasıyla gerekçelendirmişti.