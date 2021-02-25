Filipinler'de domuz eti fiyatları yükselince tavşan etine yönelim arttı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de domuz eti fiyatlarının olağanüstü bir şekilde artmasının ardından, 'tavşan eti endüstrisi'nin oluşturulması planlanıyor. Domuz etinin yaygın bir şekilde kullanıldığı ülke mutfağında tavşan etinin oluşturacağı tat değişikliği de tartışılıyor.

Filipinli tarım yetkililerinin aktardığına göre, ülkenin domuz eti arzının azalması nedeniyle tavşan etinin domuz etinin yerine güçlü bir alternatif olarak görüldüğü bildirildi.

Let Them Eat Rabbit: Philippines Mulls Alternative Meat Source As Pork Prices Soar https://t.co/c2fCjD6E4z pic.twitter.com/wq1OyVGMvt — Kalinda (@Kalinda_Candela) February 19, 2021

​Domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül olan Afrika Domuz Ateşi (ASF) hastalığının, özellikle Çin ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygınlaşması da domuz eti piyasasını ciddi şekilde sarstı. Bu hastalığın son zamanlarda oldukça sık görülmesi sadece Asya-Pasifik ülkelerini değil, aynı zamanda 'ihracatçı' konumunda olan Avrupa ülkelerini de etkilemiş durumda.

Geçen hafta yaptığı açıklamada Filipinler Tarım Bakanlığı Sekreteri William Dar, ülkede tüm seçeneklerin değerlendirileceğini, tavşan etinin protein açısından 'tavuk eti' kadar zengin olduğunu ifade etti.

Tavşan Eti Üreticileri Birliği başkanı Artemio Veneracion ise tavşan etinin ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'de bolca tüketildiğini ve son zamanlarda piyasada oldukça rağbet gördüğünü söyledi.

Yeni bir plan değil

Öte yandan tavşan etine geçiş düşüncesi Filipinler için yeni bir plan değil. Pandemi nedeniyle işsiz kalan birçok Filipinli, domuz eti almakta zorlanıyor. Bu durum, domuz eti fiyatının kilo başına 8.5 dolar artmasına neden oldu. Başkent Manila'da ise domuz eti fiyatlarında yüzde 50'lik bir artış görülüyor.

Filipinler'de oldukça önemli ve ucuz bir kaynak olan domuz etinin birçok yemekte kullanıldığı biliniyor. Ancak fiyatlarındaki olağanüstü artışın Filipinli yetkilileri alternatif protein kaynakları aramaya itiyor. Filipin mutfağında oldukça rağbet gören marine edilmiş domuz etiyle yapılan Adobo ve domuz kulağı kullanılarak yapılan Sisig yemeklerinin tavşan etiyle büyük bir tat değişikliğine gideceği de yetkililer tarafından belirtildi.