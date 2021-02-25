Hong Kong yönetimi sakinlerine yaklaşık 4650 TL değerinde karşılıksız kupon dağıtacak

Hong Kong sakinlerine, karşılıksız olarak 5 bin Hong Kong doları (yaklaşık 4650 TL) değerinde kupon dağıtılacağı belirtildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, ekonomisi geçen yıl yüzde 6.1 küçülen Hong Kong yönetimi, tüketici harcamalarını teşvik etmek için her sakine karşılıksız olarak 5 bin Hong Kong değerinde kupon dağıtacak.

Yaklaşık 7 milyon 200 bin kişiyi kapsayacak programa 36 milyar Hong Kong dolarının (33.5 milyar TL) harcanması planlanıyor. Kuponlar, ayda bin Hong Kong doları olmak üzere 5 aşamada dağıtılacak.

Hong Kong yönetimi bir yıl önce de harcamaları teşvik etmek için para dağıtmıştı. Tüketici talebini artırma amacıyla 18 yaşından büyük bütün vatandaşlara 10 bin Hong Kong doları (yaklaşık 7900 TL) verilmişti.

Hong Kong ekonomisi geçen yıl yüzde 6.1 küçülmeyle tarihinin en büyük ekonomik daralmasını yaşamıştı. Bu yıl yüzde 3.5-5.5 oranında büyüme bekleniyor.