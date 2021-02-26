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    Askeri darbeye karşı düzenlenen protestolarda Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in resmine çarpı atılıp 'Utan diktatör' yazıldı. (Yangon, Myanmar)

    Myanmar'da askeri yönetim 2020'deki genel seçim sonuçlarını geçersiz saydı

    © REUTERS / STRINGER
    Asya & Pasifik
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    Myanmar'da seçilmiş hükümete darbeyle el koyan askeri yönetim, eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisinin birinci geldiği 2020 genel seçimlerinin sonucunun geçersiz olduğu yönünde hüküm verdi.

    Darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonu Başkanı Thein Soe, ülkedeki siyasi parti temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerin sayımlarında hile yapıldığı iddiaları gerekçesiyle, seçim sonuçlarının hükümsüz kılındığını açıkladı.

    Çok sayıda etnik ve ulusal partinin katılmayı reddettiği toplantıya, kayıtlı 93 siyasi partiden 53'ü katılım sağladı.

    Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) ve etnik partilerden Kachin Ulusal Kongre Partisi, toplantıya temsilci gönderen partiler arasında yer aldı.

    Toplantıda USDP lideri Than Htay, seçim komisyonuna, iktidardan indirilen Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) feshedilmesi tavsiyesinde bulundu.

    Kasım 2020'deki genel seçimlerde Suu Çii'nin partisi NLD, mecliste 238 ve senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

    USDP lideri Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

    Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

    Yıl başından bu yana ordu yanlısı partiler ve muhalifler, seçim sonuçlarını protesto ederken Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta, seçimlerdeki hile iddialarına ilişkin hükümetin adım atmaması durumunda anayasanın feshedilebileceğini açıklamıştı.

    ​Myanmar'da askeri darbe

    Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    ​Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

    Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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    gösteri, Muhalefet, Protesto, Demokrasi, Ordu, askeri darbe, Darbe, Myanmar
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