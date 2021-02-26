Vietnam’da Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay

Rusya'da geliştirilen ve dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Vietnam’da acil kullanım için onaylandı.

Vietnam hükümetinin resmi gazetesi VGP’ye göre, Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç Tescil ve Dolaşımı Danışma Komitesi, acil üretim için Sputnik V ve Moderna aşılarının tescilini tavsiye etti. Tescil için komitenin tavsiyesi temel teşkil ediyor. Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yılın ilk çeyreğinde Vietnam, COVAX programı, İngiltere (AstraZeneca), ABD (Pfizer) ve Rusya’dan (Sputnik V) 1.3 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı alacak" dedi.

Yetkililer, ülke nüfusunun çoğunu bu yılın sonuna kadar aşılamayı planlıyor.

Ülkede daha önce, İngiliz şirketi Astrazeneca'nın aşısı tescil edilmişti.