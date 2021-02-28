Çin’de Fener Festivali

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Festival, Tayvan'da da aynı görüntülere sahne oldu.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Yangliuqing kasabasında gerçekleştirilen Fener Festivali’nde sokaklar ışıklarla renklendi.

You say that water covers the whole world

every lantern and cradle, every tangled branch.



From 'Every Tangled Branch' by @AzitaGhahreman, translated by Elhum Shakerifar with poet Maura Dooley: https://t.co/8QKSOzveG9



Happy Lantern Festival 元宵節 #LanternFestival pic.twitter.com/YX2sAO4zmI — Poetry Translation Centre (@PoetryTranslate) February 26, 2021

​Sokaktaki çizgi film karakterli fenerler, binaları süsleyen kırmızı fenerler ve neon ışıklar gece saatlerinde kasabayı aydınlattı.

Festival, eş zamanlı olarak Tayvan'da da kutlandı.