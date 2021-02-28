Çin’de Fener Festivali

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Yangliuqing kasabasında gerçekleştirilen Fener Festivali’nde sokaklar ışıklarla renklendi.
You say that water covers the whole world— Poetry Translation Centre (@PoetryTranslate) February 26, 2021
every lantern and cradle, every tangled branch.
From 'Every Tangled Branch' by @AzitaGhahreman, translated by Elhum Shakerifar with poet Maura Dooley: https://t.co/8QKSOzveG9
Happy Lantern Festival 元宵節 #LanternFestival pic.twitter.com/YX2sAO4zmI
Sokaktaki çizgi film karakterli fenerler, binaları süsleyen kırmızı fenerler ve neon ışıklar gece saatlerinde kasabayı aydınlattı.
Festival, eş zamanlı olarak Tayvan'da da kutlandı.
Happy Lantern Festival.🏮🏮 In Taiwan, we call this day as "Yuan Xiao Jie"(元宵節). It is held on the 15th day of the 1st month on the Lunar Calendar. Normally, People enjoying the lights, riddling and eating yuanxiao have been the customs for many generations. pic.twitter.com/JsUlzgcrYb— Taiwan in Atlanta (@teco_in_atl) February 26, 2021
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