Ermeni radikaller Erivan'ın merkezinde meşalelerle yürüdü

Sputnik muhabirinin Erivan’dan aktardığı üzere radikal Sasna Tsrer hareketinin yanlıları, Erivan’ın merkezinde ellerinde meşalelerle yürüdü.

Radikallerin başlıca talepleri, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi ve Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a iade edilmesi.

Radikallerin mitingi, muhalefetin parlamento binasının yakınında organize ettiği konserle birlikte başladı. Sasna Tsrer, eylem yeri olarak antik Ermeni el yazılarının bulunduğu Matenadaran Arşivi’nin basamaklarını seçti.

Karanlığın basmasıyla birlikte radikaller ellerinde meşalelerle Erivan'ın merkezinde yürüyüş başlattı. Eylemcilerle birlikte yürüyen güvenlik güçleri, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndan başlayan gerilim sürüyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın ilgili kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Nikol Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnamenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmamasını eleştirerek, bu yöndeki kararın dayanaksız olduğunu açıklamıştı.