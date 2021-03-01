Myanmar'da devrik lider Suu Çii'ye iki yeni suçlama

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'ye yeni suçlamalar yönetildi.
Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Suu Çii, askeri mahkemedeki duruşmaya video konferans yoluyla katıldı. Duruşmada, Suu Çii'ye daha önce yöneltilenlerin yanında 'kamuyu endişeye sevk edecek açıklama yapmak veya söylenti yaymak' suçlamasında bulunuldu.
Myanmar Junta Hits Aung San Suu Kyi With Two New Charges— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 1, 2021
The telecommunications charge is believed to be derived from the allegations over walkie-talkies which the military junta claimed were found when they searched her house on Feb. 1.https://t.co/nUpkDJyz8E pic.twitter.com/DZx1yyFPlR
Myanmar'da Ceza Kanunu'nun 505(b) maddesi çerçevesinde yöneltilen bu suçlamadan hüküm giyenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Suu Çii'nin bir sonraki duruşmasının 15 Mart'ta yapılması planlanıyor.
Myanmar'da ordunun darbe yaptığı 1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii daha önce 'ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmekle', Myanmar'a yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlanmıştı.
Myanmar Merkez Bankası, banka ve ATM'lerden nakit para çekme işlemini sınırlandırdı
Bu arada Myanmar Merkez Bankası, bankalardan ve otomatik para çekme makinelerinden (ATM) nakit para çekme işlemlerini sınırlandırma kararı aldı.
Kararda nakit çekmeye sınırlama getirmesiyle, devlet kurumları ve halk arasında nakit kullanımını azaltarak 'dijital ekonomiye geçişi kolaylaştırmanın' amaçlandığı belirtildi. Kararda, "Bankaların ve banka dışı finans kuruluşlarının nakit yönetimini iyileştirmek için bankaların e-ödemelere ve elektronik transferlere öncelik vermesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)