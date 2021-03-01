Çin'de yiyecek bulamayan altın maymunlar yol kapattı

Çin’de yiyecek aramak için dağdan inen altın maymunlar, ulaşımın aktif bir şekilde devam ettiği yolu trafiğe kapattı. Ulusal koruma altında olan altın maymunlar, bölgedeki güvenlik görevlileri tarafından korundu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde altın maymunlar, yiyecek aramak için dağdan indi.

Yolu kapatan maymunlar, araçların geçişini de bir süre engelledi.

Bölgede bulunan güvenlik görevlileri, maymunların zarar görmemesi için yolcuları yönlendirdi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan türlerden biri olarak kabul edilen altın maymun, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altındaki hayvan olarak sınıflandırılıyor.