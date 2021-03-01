Japonya'dan Çin'e rektal sürüntü ile Kovid-19 testi tepkisi: Vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

Japonya Kabine Başsekreteri Katsunobu Kato, Tokyo'nun Japon vatandaşlarına rektal sürüntü ile Kovid-19 testi yaptırmayı bırakmasını istediklerini söyledi.

Konuyu Tokyo'ya ilettiklerini ancak geri dönüş alamadıklarını belirten Kato, "Bazı vatandaşlarımız Çin'deki büyükelçiliğimize bu nedenle psikolojik zorluklar yaşadıklarını bildirdi" dedi.

Kato, kaç kişiye rektal sürüntü testi uygulandığının ise bilinmediğini söyledi.

ABD'li diplomatlara da uygulandığı belirtilmişti

Geçen ay da Washington Post gazetesinde, Japonya'daki bazı ABD'li diplomatların bakanlığa kendilerine rektal koronavirüs testi uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu iddiayı reddetmişti.

Ocak ayından beri uygulamada

Çin'de Ocak ayında vaka sayısının 100'ün üzerinde seyretmesinin ardından, bulaşma riski olanlardan anal numune alınmaya başlanmıştı. AA'nın aktardığına göre, ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesini zorunlu tutuluyor.

Sosyal medyada aşırı müdahaleci bulunarak tepki çeken uygulamayı, doktorlar, virüsün saptanmasında daha etkili olmasıyla gerekçelendirmişti.