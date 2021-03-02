Japonya Sağlık Bakanlığı: Bir kadın Pfizer aşısının ardından hayatını kaybetti

Japonya'da bir kadının Pfizer'in koronavirüs aşısını olmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık bakanlığı, ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Japonya Sağlık Bakanlığı, 60 yaşlarında bir kadının ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısını olmasının ardından öldüğünü açıkladı.

Bakanlık, ölüm nedeninin henüz kesin olarak netleştirilemediğini belirtti.

Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama şubat ayında başlamıştı. Hükümet 157 milyon kişiye yetebilecek 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etmişti.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin 126 milyonluk nüfusu için aşı tedariği hedefleniyor.

Kyodo ajansı, Japonya'nın aşı programını en az 70 ülkeden daha geç başlattığını bildirmişti.