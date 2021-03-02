Baykonur Uzay Üssü’nden elektronik donanım çalındı

Rus uzay ajansı Roscosmos’a bağlı Kara Uzay Altyapı Tesisleri Operasyon Merkezi’nden (TSENKİ) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden bir donanım çalındığı, konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü açıklamasında bulundu.

TSENKİ, Baykonur Uzay Üssü’ndeki 30 yıldır kullanılamayan 110. mevkiden elektronik donanımın çalındığıyla ilgili basına yansıyan haberi doğruladı.

TSENKİ’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Olayla ilgili tüm detaylar ve olaya dahli olan tüm kişiler soruşturma sırasında tespit edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan’da bulunan Baykonur Üssü, 2050 yılına kadar kentle birlikte Rusya tarafından kiralanmış durumda. 110 numaralı mevkiden 1980’li yıllarda Energiya füzesi ve Buran uzay aracı fırlatılmıştı.