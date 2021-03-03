Çin'den 45'ten fazla ülkeye 500 milyon doz aşı taahhüdü

Çin, koronavirüs aşısını ürettiği günden itibaren şimdiye kadar 45’ten fazla ülkeye 500 milyon doz aşı taahhüdünde bulundu.

Batılı şirketlerin etkinlik oranlarına dair her gün haberler çıkarken, dünyanın önemli bir bölümü Çin aşılarıyla aşılanmaya başladı.

Çinli aşı firmalarının yıl boyunca en az 2.6 milyar doz aşı üretebileceğini açıklamasının ardından, birçok ülke Batılı şirketlerin aşıları yerine Çin aşısına yöneldi.

25 ülke Çin aşısını uygulamaya başlarken, 11 ülke daha Çin’den aşıları teslim alarak hazırlıklara başladı. Çin, 53 ülkeye 'aşı yardımı' yaptığını ve 27 ülkeye aşı ihraç ettiğini açıklamıştı.