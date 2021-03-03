Avustralya Adalet Bakanı, 33 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasını reddederken, dosya kapatıldı

Avustralya'da 2014'ten beri hükümetlerin gediklisi ve 2017'den beri Adalet Bakanı olan Christian Porter'ın 1988 yılına dayanan bir cinsel saldırı suçlamasının zanlısı olduğu ortaya çıktı. Porter, suçlamayı kesin dille reddederken, polis, soruşturma açamayacağını, zira mağdur olduğunu iddia eden kadının geçen yıl intihar ettiğini açıkladı.

Avustralya'yı geçen haftadan beri çalkalayan bir kabine üyesinin cinsel saldırıyla suçlandığı haberleriyle ilgili bugün duygusal bir açıklama yapan Adalet Bakanı Christian Porter, iddianın kendisini hedef aldığını duyurdu.

Perth'te basın toplantısı düzenleyen Porter, suçlamayı kesin dille reddedip masum olduğunu savundu.

Böyle bir olayın hiç gerçekleşmediğini ve 1988'de 16 yaşındayken mağdur olduğu iddia edilen kadınla cinsel ilişkiye girmediğini dile getiren Adalet Bakanı, "Size tek söyleyebileceğim, böyle bir şeyin olmadığı" dedi. 'Kendisinden 33 yıl önce zaten gerçekleşmemiş bir şeyin olmadığını kanıtlamasının istendiğinden' yakındı.

#BREAKING: Australia’s chief legal officer Attorney-General Christian Porter has revealed he is the man at the centre of a historical rape allegation involving a 16-year-old girl in Sydney in 1988, an allegation he emphatically denies. https://t.co/k6qxdMmRtn — news.com.au (@newscomauHQ) March 3, 2021

Kadınlara sarkıntılık sicili kabarık

Ancak daha önce Avustralya'nın araştırmacı gazetecilik televizyon programı Four Corners, Adalet Bakanı'nın kadınlara yönelik davranışlarıyla ilgili ciddi soru işaretleri bulunduğunu, zira Porter hakkında on yıllardır kadınlara cinsiyetçi ve uygunsuz davrandığına dair şikayetlerin yükseldiğini haberleştirmişti. Araştırmaya göre üniversite ve savcılık yıllarından beri içtiğinde kontrolsüz davranan ve kadınlara istemedikleri yakınlıklar gösteren Porter, önceki Başbakan Malcolm Turnbull tarafından kamuya açık alanda kadın bir çalışana yönelik davranışları nedeniyle uyarılmıştı.

İstifa yok, izne çıkıyor

Basın toplantısında suçlamayla ilgili bildiği her şeyi medyadan öğrendiğini, suçlamanın ayrıntılarının kendisinin önüne konulmadığını anlatan Porter, adalet bakanlığından istifayı düşünmediğini, ancak zihinsel sağlığını toparlamak umuduyla birkaç hafta izne çıkacağını dile getirdi.

Bu hafta başında Başbakan Scott Morrison, suçlanan bakanın iddiaları kesin dille reddettiğini belirtmişti. Porter da Morrison'ın tam desteğine sahip olduğunu aktardı. Porter izindeyken adalet bakanlığına Endüstriyel İlişkiler Bakanı Michaelia Cash vekalet edecek.

Soruşturma açmama gerekçesi mağdurun intiharı

Kimliği açıklanmayan iddiacı tarafın suçlamasıyla ilgili dosya, federal polise sevk edildi. Ancak cinsel saldırının gerçekleştiği yer olarak gösterilen Yeni Güney Galler eyaletinin polis teşkilatı, soruşturma açmak için elde yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattığını duyurdu. Polis açıklamasında, mağdur olduğu iddia edilen kadının geçen yıl intihar ettiği, intiharından önce verdiği resmi bir ayrıntılı ifadenin bulunmadığı, dolayısıyla suçlamayla ilgili soruşturma açılamadığı kaydedildi.

Hükmet daha önce örtbas etmişti

Daha önce iktidardaki Liberal Parti'nin üç eski çalışanının bir meslektaşlarının tecavüzüne uğradıklarına dair şikayetinin örtbas edildiğinin ortaya çıkması, hükümet zor duruma sokmuştu. Bir mağdur, suçlamalarını kamuoyuyla paylaşarak suç duyurusunda bulunmuştu.