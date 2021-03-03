Netflix için ışık doğudan yükseliyor: Hindistan'da Bollywwod ile işbirliği içinde 41 yerli yapım yayımlayacak

Çevrimiçi dizi ve film akış platformlarının şampiyonu, 'ileriye doğru büyük atılımını' yapmak için gözüne Hindistan'ı kestirdi. Netflix, video akış hizmetlerinin giderek daha popüler hale geldiği Hindistan'daki izleyicileri cezbetmek için bu yıl 41 şov ve fil yayımlayacak.

1.3 milyar nüfusu ve Bollywood gibi devasa eğlence sektörüyle Hindistan, ABD merkezli çevrim içi film ve dizi akış servislerinin yeni gözdesi haline geldi.

Hint pazarını kazanmak için Amazon'un Prime Video ve Walt Disney'in Disney+ Hotstar platfotmlarıyla sıkı rekabete giren Netflix, 'sıradaki büyük atılımını' dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde yapacağını açıkladı.

ABD merkezli platformlar birbirleriyle rekabet için yerel dillerde içerik üretimini artırırken hizmet faturalarında indirime gidiyorlar.

Netflix, Hindistan'a özel Bollywood yıldızlarının rol aldığı filmler, stand-up komedi şovları, özgün dizileri içeren 41 yeni yapım açıkladı. Bunların çoğu Hintçe çekilecek.

"Sıradaki büyük atılımımızı Hindistan'da gerçekleştiriyoruz" denilen açıklamada, Netflix'in bugüne dek sunduğundan çok daha fazla tür ve çeşitlilik vaat edildi.

Ancak asıl meydan okumanın yılda Hollywood'dan daha fazla film üreten Bollywood'dan gelmesi bekleniyor. ABD'lilere yabancı gelen yerel hassasiyetlere uyum sağlamak da başlı başına bir mesele.

Amazon'un Prime Video platformu, 'Tandav' isimli siyasi dram dizisi Hindu dinine hakaret ettiği gerekçesiyle polis şikayetlerine ve davalara konu olması üzerine bazı sahnelerle ilgili izleyicilerden özür dilemek zorunda kaldı.

İçeriğiyle ilgili benzer şikayet ve davalarla, bazı izleyicilerin müstehcenliği teşvik etmek ve dini hassasiyetleri incitmek eleştirileriyle karşılaşan Netflix, bu yıl yayımlayacağı 41 şovun yapımcılığını Hindistan'ın Reliance Entertainment, Viacom18 ve Bollywood yönetmeni Karan Johar'ın Dharmatic Entertainment şirketlerine havale etti.

2019'da yaptığı açıklamada, Netflix, Hindistan için geliştireceği içeriklere 400 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.