'Hindistan’ın Covaxin aşısı, koronavirüsün İngiltere varyantına karşı yüzde 81 etkili'

Bharat Biotech firması tarafından bugün yapılan açıklamada, Ulusal Viroloji Enstitüsünün 43 kişi üzerinde yaptığı testlere ilişkin analizin yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sonuçlar, Covaxin’in ikinci dozdan sonra Kovid-19’un İngiltere varyantına karşı yüzde 81 etkili olduğunu gösteriyor.” ifadesi kullanıldı.

Yeni Delhi Tıbbi Bilimler Enstitüsü (AIIMS) Başkanı Dr. Randeep Guleira ise NDTV'ye yaptığı açıklamada, verilerin çok cesaret verici ve aşı geliştirme çabalarında büyük bir destek olduğunu söyledi.

Guleira, aşının etkinliğini net görmek için yaklaşık 130 denek üzerinde denenmesi gerektiğini ifade etti.

Bharat Biotech’ten yapılan açıklamada ise aşının 87 vakada daha uygulanacağı ve bir analiz yapılacağı duyuruldu.

Hindistan’da acil kullanım için onaylanan iki aşıdan biri olan Covaxin’e, kamu yararı için sınırlı kullanım izni verilmişti.

Hindistan hükümeti 16 Ocak'ta ulusal aşılama kampanyasını başlatırken, sağlık çalışanları da dahil birçok kişi Covaxin konusunda çekincelerini dile getirmişti.

Ülkede aşılama çalışmalarının ikinci aşamasının başladığı 1 Mart’ta da Başbakan Narendra Modi, Covaxin hakkındaki endişeleri ortadan kaldırmak için başkent Yeni Delhi’deki Ulusal Tıbbi Bilimler Enstitüsü’nde ilk doz Covaxin aşısını vurdurmuştu.