Tayland'da kedi operasyonu

Tayland'da batan bir teknede mahsur kalan ve şans eseri fark edilen kedileri kurtarma operasyonu güzel karelere sahne oldu.

Tayland'da donanmaya bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde batmakta olan bir balıkçı teknesinden 4 kediyi kurtardı.

Alev alıp batmaya başlayan teknenin mürettebatının kurtarılmasının ardından denizciler yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için teknenin bulunduğu yere geri döndü. Böylelikle teknede geride kalan kedileri gören denizciler 'mürettebatın bu birkaç üyesini' unuttuklarını fark etti.

Denizcilerden Wichit Pukdeelon, "Kamerayı yakınlaştırınca 1-2 kedinin kafasını kaldırmış bakıyor olduğunu gördüm" dedi. Bunun üzerinde can yeleği giyen bir denizci denize atladı ve 4 kedinin üzerinde durduğu tahta kalasa doğru yüzdü. Denizci kedileri omzunda, suyun üzerinde tutarak yüzmeye çalışırken kıyıdaki diğerleri de halatla kendisini çekerek yardımcı olmaya çalıştı.

Thai navy sailors rescued 4 cats from a burning and sinking ship off the coast of Thailand.



One sailor swam to the sinking boat, rescuing one cat on his shoulders and carrying the others to safety using a sack. pic.twitter.com/WOsv0GBdKB — AJ+ (@ajplus) March 4, 2021

​Kedilerin kurtarıldığı anlara dair karelere Facebook'ta 2500'den fazla yorum topladı.

Koh Lipe adasındaki komuta merkezine götürülen kedilerin durumu iyi.

#InPics | A dramatic rescue took place in Thailand after four cats were abandoned on a sinking ship after it caught fire off an island.



Here's a look at the images from the 'purrfect' rescue missionhttps://t.co/RobugradVx — WION (@WIONews) March 4, 2021

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