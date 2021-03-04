Tayland'da kedi operasyonu

Tayland'da donanmaya bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde batmakta olan bir balıkçı teknesinden 4 kediyi kurtardı.
Denizcilerden Wichit Pukdeelon, "Kamerayı yakınlaştırınca 1-2 kedinin kafasını kaldırmış bakıyor olduğunu gördüm" dedi. Bunun üzerinde can yeleği giyen bir denizci denize atladı ve 4 kedinin üzerinde durduğu tahta kalasa doğru yüzdü. Denizci kedileri omzunda, suyun üzerinde tutarak yüzmeye çalışırken kıyıdaki diğerleri de halatla kendisini çekerek yardımcı olmaya çalıştı.
Thai navy sailors rescued 4 cats from a burning and sinking ship off the coast of Thailand.— AJ+ (@ajplus) March 4, 2021
One sailor swam to the sinking boat, rescuing one cat on his shoulders and carrying the others to safety using a sack. pic.twitter.com/WOsv0GBdKB
Kedilerin kurtarıldığı anlara dair karelere Facebook'ta 2500'den fazla yorum topladı.
Koh Lipe adasındaki komuta merkezine götürülen kedilerin durumu iyi.
#InPics | A dramatic rescue took place in Thailand after four cats were abandoned on a sinking ship after it caught fire off an island.— WION (@WIONews) March 4, 2021
Here's a look at the images from the 'purrfect' rescue missionhttps://t.co/RobugradVx
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