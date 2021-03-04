Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı ülkelerden seyirci kabul edilmeyebilir

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Japonya'da temmuzda gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları'na deniz aşırı ülkelerden seyirci kabul edilmemesi planlanıyor.

Yomiuri Shimbun gazetesi, yetkililerin ziyaretçi akınının Japon halkını tehlikeye atacağından endişe duyduğunu belirtti.

Haberde, "Yetkililer koronavirüsün her ülkede yayılması devam ederken yurt dışından gelen ziyaretçilere izin vermenin insanları endişelendirmekten başka bir işe yaramayacağını düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

Karara yönelik planlama çalışmaları sürerken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko çevrim içi görüştü ve son kararın 25 Mart'tan önce alınması konusunda hemfikir oldu.

Ancak görüşmeden sonra açıklama yapan Hashimoto, kamu güvenliğinin en önemli önceliklerini vurgulayarak denizaşırı ziyaretçilere kapalı olabileceklerini ima etti. Hashimoto, karar alırken 'bilimsel verilere' uyulacağını ve kararın hükümetin politikalarıyla uyumlu olacağını söyledi.

IOC başkanı Bach, organizatörlerin "Oyunların esaslarına odaklanacağını" söylerken, Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo ise 'İhtiyatlı bir karar gerekli' dedi.

Şimdiye kadar olimpiyatlar için yurtdışındaki ülkelere 90 bin bilet satıldı.

Tokyo'da hali hazırda Kovid-19 nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, spor etkinlikleri 5 bin kişilik kapasiteyle sınırlanmış durumda. Olağanüstü halin pazar günü sona ermesi planlanıyor, ancak Başbakan Yoshihide Suga, başkentteki enfeksiyonların düşüsünde yavaşlama olduğun belirterek yaklaşık iki haftalık bir uzatma gerektiğini söyledi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.