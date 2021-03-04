Myanmar'da darbeden beri en az 54 ölü, yüzlerce yaralı, 1700'den fazla gözaltı açıklayan BM'den orduya 'dur' çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Özel Temsilcisi, Myanmar'da 1 Şubat darbesinden beri en az 54 kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını, gerçek mermi kullanılması sonucu en kanlı güne dönüşen 3 Mart'ta 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Myanmar ordusuna "Protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı durdur" çağrısı yaptı.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da seçim hilesi iddiasıyla Aung San Suu Çii'nin Ulusal Demokrasi Birliği hükümetini deviren askeri cuntaya karşı düzenlenen protestolar kan gölüne dönerken, Birleşmiş Milletler (BM) gidişatla ilgili açıklamalar yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 1 Şubat darbesinden bugüne en az 54 kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını, ama gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini, sadece teyit edebildikleri vakaları açıkladıklarını duyurdu.

29 gazeteci gözaltında

1700'den fazla kişinin keyfi şekilde gözaltına alındığını ve gözaltı dalgasının büyümekte olduğunu söyleyen BM Komiseri, son günlerde 29 gazetecinin gözaltına alındığını ve izinsiz gösteriye katılmak, isyana teşvik etmek gibi suçlamalarla karşılaştığını aktardı.

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, darbe sonrası 3 Mart'ın en kanlı gün olduğunu, dün protestolarda 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çok sayıda yaralı da olduğunu söyleyen Burgener, Myanmar'dan gelen görüntülerin şok edici olduğunu dile getirdi. Bir videoda polisin silahsız bir gönüllü sağlıkçıyı dövmesi, bir diğer videoda da sokak ortasında bir sivilin vurulmasının görüldüğünü aktaran BM Özel Temsilcisi "Silah uzmanlarına danıştık ve polisin kullandığı 9 milimetrelik hafif makinalı tüfeklere benziyor. Bunlar gerçek mermi" dedi.

Şili'de Pinochet askeri diktatörlüğünde işkenceden geçirildikten sonra devlet başkanı seçilmiş olan Bachelet, Myanmar güvenlik güçlerinin barış göstericilere yönelik korkunç zulmü durdurması ve ordunun yasadışı şekilde gözaltına alınanları bırakması çağrısı yaptı.

"Myanmar ordusu protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı durdurmalı" vurgusu yapan BM Komiseri, barışçı göstericilere karşı gerçek mermi kullanılmasını kınadı.

Asker ve polisin evleri tek tek basıp gözaltı yaptığına, gözaltına alınanların bazısının ailelerine yerleri söylenmeden ortadan kaybedildiğine dair haberler geldiğini aktaran Şilili yetkili, bu uygulamaya 'zorla kaybetme' denildiğine dikkat çekti.

Sivil itaatsizlik hareketine katılan yetkililere cunta liderlerine ağır insan hakları ihlallerinden hesap sorulması çabalarını desteklemeleri çağrısı yapan Bachelet, bu konuda BM'nin soruşturma ve BM'ye bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) süreçleri olduğunu hatırlattı.