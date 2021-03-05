Çin, pandemiye rağmen savunma bütçesini yüzde 6.8 artırdı

Koronavirüs pandemisinin etkilerine rağmen silahlı kuvvetlerini geliştirme çalışmalarına devam eden Çin, savunma bütçesini yüzde 6.8 oranında artırdı. Bu oran, Çin'in son 20 yılda gerçekleştirdiği en düşük artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Bugün yayınlanan ulusal bütçe raporuna göre, Çin hükümetinin önümüzdeki yıl savunma için 1.355 trilyon yuan (210 milyar dolar) harcama yapacağı belirtildi.

🇨🇳 China's biggest political meeting of the year kicked off on Friday. Beijing is targeting GDP growth of above 6%, well below forecasts, and plans to boost defense spending by 6.8%. https://t.co/uUmV0OvgTN — The African Business Network (@UgPolls) March 5, 2021

​Bu, geçen yıl 1.3 trilyon yuan (180 milyar dolar) savunma harcaması yapan Çin için yüzde 6.6'lık bir artışa tekabül ediyor. Ancak bu artış, Çin'in son 20 yılda gerçekleştirdiği en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin 4'te 1'i

Önceki yıllarda çift haneli sayıların altında görülmeyen bu artışta görülen azalmada,ve ekonomik büyümenin yavaşlamasının etkili olduğu belirtildi. Fakat tüm bu koşullara rağmen Çin, 'dünyanın en büyük ikinci savunma bütçesine sahip olan ülke' ünvanını koruyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in savunma bütçesinin, 2021 savunma bütçesi 740 milyar dolar olarak açıklanan ABD’nin yaklaşık 4’te biri. Ekim 2020 ile 30 Eylül 2021 arasında savunma harcamalarının yaklaşık 934 milyar doları bulacağı tahmin edilen ABD'de, Çin'in savunma programlarında şeffaflık eksikliğinden şikayet ediliyor. Bu konuda Pekin'in, Washington'ın yerini almayı hedeflediği iddiaları da dolaşıyor.

Öte yandan, 3 miyon askeriyle dünyanın en büyük askeri gücü olan Çin'in, envanterine en sık kattığı askeri araçlar ise uçak gemisi, nükleer denizaltı ve hayalet avcı uçakları.