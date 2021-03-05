Singapur'da cinsel suçların cezası artırılıyor: Eğitim seviyesi gerekçesiyle daha hafif ceza uygulanmayacak

Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, geçmiş yıllardaki davaların incelenmesinin ardından cinsel suç kapsamındaki 3 kategoride cezaların artırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Shanmugam, incelemelerde şiddet ve taciz suçlarıyla yargılanan üniversite öğrencilerine verilen cezaların halkın tepkisine neden olduğunu söyledi. Bu kişilere verilen cezaların 'parlak bir akademik kariyer vadetmesi' gerekçesiyle düşük tutulduğunu belirtti.

Shanmugam, bu kapsamdaki davalardan örnek vererek geçen yıl, Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki bir diş hekimliği öğrencisinin eski kız arkadaşını boğmaya çalıştığını ancak sadece 12 gün hapis yattığını söyledi. Aynı üniversiteden başka bir erkeğin de trende bir kadını taciz etmesine rağmen şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını anımsatan Shanmugam, ceza uygulamalarının orantısız olduğunu söyledi.

Konu hakkında parlamentoda konuşan Shanmugam, "Kimse parlak bir geleceği olduğunu söylemek için mahkemeye gelmemeli" diye konuştu.

'Suçlu, yüksek eğitim niteliklerine sahip olduğu için daha hafif bir ceza almayacak'

Bazı cinsel suçlar için daha ağır cezalar olacağını belirten Shanmugam, "Bir suçlu, yalnızca daha yüksek eğitim niteliklerine sahip olduğu veya geleceği parlak göründüğü için daha hafif bir ceza almayacak. Bu, bir kadına rızası olmadan uygunsuz bir şekilde dokunursanız, eski bir kız arkadaşının veya başka bir kadının yakın görüntülerini yüklerseniz, duş alırken bir kadını videoya kaydederseniz, hukuken ciddi sonuçlarla karşılaşmanız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Shanmugam, sarkıntılık suçu için hapis cezasının iki yıldan üç yıla çıkarılacağını açıkladı ve taciz suçlarının son 5 yılda yüzde 24 artış gösterdiğinin altını çizdi. Shanmugam, reşit olmayan çocuklara cinsellik içeren fotoğraf/video gösterme ile bu kişilerin olduğu yerlerde cinsel faaliyette bulunmanın azami cezasının da 1 yıldan 2 yıla çıkarılacağını belirtti.

Shanmugam ayrıca, hükümetin cezalandırma yönergelerini düzenlemek için bir komite kuracağını ve savcıların, belirli türden cinsel suçlar için denetimli serbestlik verilmesini önleyeceğini bildirdi.