Kayıt
17:18 05 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Singapur - mahkeme

    Singapur'da cinsel suçların cezası artırılıyor: Eğitim seviyesi gerekçesiyle daha hafif ceza uygulanmayacak

    © AFP 2021 / ROSLAN RAHMAN
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043961321_0:0:3078:1732_1200x675_80_0_0_03024b0597a0839f98e24fc107255e49.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202103051043961392-singapurda-cinsel-suclarin-cezasi-artiriliyor-egitim-seviyesi-gerekcesiyle-daha-hafif-ceza/

    Singapur'da geçen yılarda taciz suçuyla yargılananan üniversite öğrencilerinin akademik açıdan 'başarılı' oldukları gerekçesiyle hafif cezalar almasının tepki çekmesinin ardından hükümet yeni kararlar aldı. Bu kapsamda 3 cinsel suç kategorisinin cezalarında artışa gidilecek.

    Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, geçmiş yıllardaki davaların incelenmesinin ardından cinsel suç kapsamındaki 3 kategoride cezaların artırılmasına karar verildiğini açıkladı. 

    Shanmugam, incelemelerde şiddet ve taciz suçlarıyla yargılanan üniversite öğrencilerine verilen cezaların halkın tepkisine neden olduğunu söyledi. Bu kişilere verilen cezaların 'parlak bir akademik kariyer vadetmesi' gerekçesiyle düşük tutulduğunu belirtti. 

    Shanmugam, bu kapsamdaki davalardan örnek vererek geçen yıl, Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki bir diş hekimliği öğrencisinin eski kız arkadaşını boğmaya çalıştığını ancak sadece 12 gün hapis yattığını söyledi. Aynı üniversiteden başka bir erkeğin de trende bir kadını taciz etmesine rağmen şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını anımsatan Shanmugam, ceza uygulamalarının orantısız olduğunu söyledi. 

    Konu hakkında parlamentoda konuşan Shanmugam, "Kimse parlak bir geleceği olduğunu söylemek için mahkemeye gelmemeli" diye konuştu. 

    'Suçlu, yüksek eğitim niteliklerine sahip olduğu için daha hafif bir ceza almayacak'

    Bazı cinsel suçlar için daha ağır cezalar olacağını belirten Shanmugam, "Bir suçlu, yalnızca daha yüksek eğitim niteliklerine sahip olduğu veya geleceği parlak göründüğü için daha hafif bir ceza almayacak. Bu, bir kadına rızası olmadan uygunsuz bir şekilde dokunursanız, eski bir kız arkadaşının veya başka bir kadının yakın görüntülerini yüklerseniz, duş alırken bir kadını videoya kaydederseniz, hukuken ciddi sonuçlarla karşılaşmanız gerektiği anlamına geliyor" dedi. 

    Shanmugam, sarkıntılık suçu için hapis cezasının iki yıldan üç yıla çıkarılacağını açıkladı ve taciz suçlarının son 5 yılda yüzde 24 artış gösterdiğinin altını çizdi.  Shanmugam, reşit olmayan çocuklara cinsellik içeren fotoğraf/video gösterme ile bu kişilerin olduğu yerlerde cinsel faaliyette bulunmanın azami cezasının da 1 yıldan 2 yıla çıkarılacağını belirtti. 

    Shanmugam ayrıca, hükümetin cezalandırma yönergelerini düzenlemek için bir komite kuracağını ve savcıların, belirli türden cinsel suçlar için denetimli serbestlik verilmesini önleyeceğini bildirdi. 

     

    Etiketler:
    Hapis cezası, Ceza, Cinsel taciz, Taciz, Singapur
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet