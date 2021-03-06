Dalay Lama, koronavirüs aşısı oldu

Tibet’in sürgündeki dini lideri Dalay Lama, koronavirüse karşı aşı oldu. 85 yaşındaki dini lider, virüsten korunmak adına herkese aşı olmaları çağrısını yaptı.

Tibet’in 1959’dan beri Hindistan’da yaşayan dini lideri Dalay Lama, ülkenin kuzeyindeki Dharmsala kasabasında koronavirüs aşısı oldu ve insanlara da aynısını yapma çağrısında bulundu.

Dalay Lama, “Birtakım ciddi sorunların önüne geçilmesi için aşı olmak çok ama çok faydalı” açıklamasını yaptı.

Even the most enlightened among us must wait their turn for the #coronavirus #vaccine. The @DalaiLama got his today. @AP https://t.co/vYOqzyN7c5 — Adam Schreck (@adamschreck) March 6, 2021

​Dini liderin aşı olduğu Zonal Hastanesi’nde çalışan Dr. G.D. Gupta, Dalay Lama’yı aşının uygulanmasını takiben 30 dakika gözetim altında tuttuklarını söyledi.

Dr. Gupta, Dalay Lama’nın konutunda yaşayan on kişinin daha koronavirüse karşı aşı olduğunu belirtti.

Doktor ayrıca, hem Dalay Lama hem de onunla yaşayanlara, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç şirketi tarafından geliştirilen Covishield aşısının uygulandığını kaydetti.

Uygulanan Covishield dozlarının Hindistan’daki Serum Enstitüsü tarafından üretildiği de belirtildi.

Hindistan’da şimdiye dek 11 milyonu aşkın koronavirüs vakası kaydedilmiş durumda. Koronavirüs kaynaklı toplam can kaybıysa 157 bin.