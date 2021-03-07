Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya ve Çin 'siyasi virüse' karşı omuz omuza mücadele ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ile Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında sadece hastalıkla değil aynı zamanda ‘siyasi virüs’ ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ile Çin’in Kovid-19 salgını sırasında sadece hastalıkla değil, aynı zamanda dünyada barış ve istikrarın sağlam birer direği olarak ‘siyasi virüs’ ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Yıllık basın toplantısında konuşan Wang, “Çin ve Rusya'nın yüzyılın salgını karşısında omuz omuza durduğunu ve birlikte çalıştığını gördük. Kovid-19 ile birlikte mücadele etmenin yanı sıra, ‘politik virüse’ karşı da ortak bir çaba gösteriyoruz” dedi.

Wang Yi, Rusya ve Çin’in tüm dünyada güvenilir barış ve istikrarın direği olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.