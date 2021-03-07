Myanmar cuntası, Hindistan'a kaçan polislerin iadesini talep etti

Cunta yönetimi, kanlı şekilde bastırmaya çalıştığı darbe karşıtı protestolarda emirleri yerine getirmeyi reddeden ve Hindistan'a sığınan polislerin iadesi için komşu ülke makamlarına mektup gönderdi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da seçim hilesi iddiasıyla Aung San Suu Çii'nin Ulusal Demokrasi Birliği hükümetini deviren askeri cunta, protestolara demir yumruk indirmekte kullandığı polislerden bazısının emirlere uymamasıyla karşı karşıya. Cunta yönetimi, emirleri yerine getirmeyi reddeden ve Hindistan'a sığınan polislerin iadesini komşu ülkeden talep etti. Hindistan makamlarına gönderilen mektupta dostça ilişkilerin devamı için Myanmar polislerinin iade edilmesi gerektiği dile getirildi.

1 Şubat askeri darbesinin ardından başlayan protestolara son dönemde güvenlik güçlerinin müdahaleleri çok sertleşirken, bugüne dek en az 55 kişinin öldüğüne dair haberler geldi. Hintli yetkililer de son günlerde Myanmar'dan polis memurlarının aileleriyle birlikte sınırı geçtiğini belirtti. Reuters haber ajansına göre son günlerde polis memurlarıyla ailelerinden oluşan 30 kişi, Hindistan'a geçti.

Hindistan'ın Mizoram eyaletinin Champhai bölgesindeki Komiser Yardımcısı Maria CT Zuali, Reuters'e, Myanmar'ın Falam bölgesindeki mevkidaşından polis memurlarının iadesini talep eden bir mektup aldığını söyledi.

Buna göre, Myanmar'ın Hindistan'a geçen sekiz polis memuru hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran mektupta, "İki komşu ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmek için Hindistan topraklarına gelen sekiz Myanmar polis personelini tutuklamanız ve Myanmar'a teslim etmeniz rica olunur" yazıyordu.

Zual, Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek talimata göre hareket edeceğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP, dün Myanmar'daki kargaşadan kaçmak isteyen çok sayıda kişinin Hindistan sınırında yığıldığını aktardı.

Myanmar'da cumartesi günü yoğun protestoların ardından polis gece en büyük şehir Yangon'da baskınlar düzenledi. Güvenlik güçlerini binalara ateş ederek sokağa girip gözaltılar yaptığına dair videolar paylaşıldı. Ancak sabah olduğunda Yangon ve Mandalay'da binlerce kişi darbeyi protesto için toplandı.