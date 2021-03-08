Hindistan'da binlerce kadın, protestocu çiftçilerin eylemine katıldı

Hindistan'da binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemine katıldı.

Hindistan'da, Pencap, Haryana ve Uttar Pradeş'ten gelen 20 binden fazla kadın Yeni Delhi'deki protestolara katıldı.

Hardal tarlalarını temsil eden sarı örtüler takan binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüşler düzenleyerek yeni tarım yasaları karşıtı sloganlar attı.

Çiftçi bir aileden gelen 37 yaşındaki Veena, "Bugün kadın gücünü göstermek açısından önemli bir gün. Eğer kadınlar birleşirse hedeflerimize daha hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Aktivist Kavitha Kuruganti ise, "Bugün kadınlar tarafından yönetilecek, konuşmacılar kadınlar olacak, birçok feminist konuşma yapacak ve bu yasaların kadın çiftçiler için ne anlama geldiğine dair tartışmalar olacak" diye konuştu.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden binlerce çiftçi, protestolarının 100. günü olan 6 Mart'ta başkent Yeni Delhi'nin dışındaki büyük bir otobanı trafiğe kapatmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.