Singapur Hava Yolları, dijital seyahat kartı sistemine geçiyor

Salgın döneminde daha güvenli ve kolay seyahat için IATA tarafından geliştirilen dijital seyahat kartı sistemi uygulamasını kullanmaya başlayan ilk ülke Singapur olacak.

Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar hava taşımacılığını derinden etkiliyor. Hava yolları sektörünün geçen yıl 510 milyar dolar zarara uğradığı belirtiliyor. Uluslararası Hava taşımacılığı Birliği (IATA), salgın döneminde daha güvenli ve kolay seyahat için 'dijital seyahat kartı sisteminin' geliştirdi.

Sistemi ilk uygulayacak ülke ise Singapur olacak. Singapur Havayolları, dijital seyahat kartını gelecek hafta denemeye başlayacak.

Yolcuların koronavirüs test sonuçları ve aşı olup olmadığı da dahil sağlık bilgilerinin depolanacağı uygulamayı ilk olarak, 15 - 28 Mart arası Singapur'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyahat edecek kişiler kullanacak.

Uygulamayı IOS sisteminden akıllı telefonlarına indiren yolcular, sağlık bilgilerini uçuş yetkililerine gösterdikten sonra seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, Yeni Zelanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de uygulamaya dahil olmak için IATA ile anlaştıkları belirtildi.