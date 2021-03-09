Japonya’da koronavirüs testleri otomatlarda satılmaya başladı

Japonya'da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo'ya otomatlar kuruldu.

“#Japan was conducting a ridiculously low number of PCR tests, and as a result more, and more people couldn’t tell whether they had a cold or the #coronavirus,” Hideki Takemura, director of the Laketown Takenoko Ear Nose and Throat Clinic, told @Reuters. https://t.co/uzu8FeqPjR — William Mallard (@BillyMallard) March 8, 2021

​Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomatların tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomoatların günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi.

İçinde 60 testin bulunduğu otomatlarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 TL) satıldığı kaydedildi. Otomat makinadan PCR testi alan kişilerin, tükürük örneğini e-posta adresi ile ilgili birime gönderiyor.