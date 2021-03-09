Myanmar'da bir rahibe, göstericilere ateş açmaması için polisin önünde diz çöktü

Geçen ayki askeri darbeden bu yana Myanmar'daki darbe karşıtı gösteriler sürüyor.

Şimdiye kadar darbe karşıtı gösterilere yönelik polis müdahalesi sonucu 60'dan fazla kişinin öldüğü ve bin 800'den fazla kişinin göz altına alındığı gösterilerdeki polis şiddeti tepki çekerken, ülkenin Myitkyina kentinde bir rahibe dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda Ann Rose Nu Tawng isimli bir rahibenin, göstericilere ateş açmamalarını talep ettiği bir grup polisin önünde diz çöktüğü, buna karşılık polislerden bazılarının da rahibenin önünde diz çöktüğü görülüyor.

Reuters'a konuşan Rahibe Tawng, "Göstericilere zarar vermemeleri, onlara ailelerinden biriymiş gibi davranmaları için polislere yalvardım. Onlara, 'Beni öldürebilirsiniz, ama protestoculara canice müdahale etmeyeceğiniz konusunda söz vermediğiniz sürece ayağa kalkmayacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

A Myanmar nun, Sister Ann Rose Nu Tawng, kneeled before police officers in the city of Myitkyina to ask security forces to refrain from violence against children and residents https://t.co/ojnACSHY1I pic.twitter.com/eKSd7XM7se — Reuters (@Reuters) March 9, 2021

​Kentte bir klinik yöneten rahibe, üst düzey yetkililerden buna dair güvence sözü aldıklarını, polisin yalnızca yolu açmaya çalıştıklarını belirtti.

Paylaşılan görüntülerde, rahibe ve bir grup polisin yere secde ettikleri, ancak kısa bir süre sonra silah seslerinin yeniden duyulmaya başladığı görülüyor.

Rahibe Tawng, "Gürültülü silah sesleri duyduk ve genç bir çocuğun başının patladığını gördük, sokakta kandan bir nehir vardı. Kliniğimizde yerler kan denizine dönüştü. Hayata değer vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rahibe ve diğer bazı görgü tanıkları, söz konusu gösteriler sırasında en az 2 protestocunun öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.