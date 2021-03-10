Çin lideri Şi: Ordu karmaşık ve zor durumlara karşı hazır olmalı ve sosyalist inşaya güçlü destekte bulunmalı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordu temsilcilerinin katıldığı bir tartışma panelinde ülkenin karşılaştığı zorluklara karşı ordunun her an yanıt verebilmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Himalaya sınırında Hindistan'la, Doğu Denizi'nde Japonya'yla ve bölgedeki artan askeri varlığı nedeniyle ABD ile artan gerilim başlıklarıyla yüzleşen Çin yönetimi, güvenlik konseptinde de yeni anlayışlara gideceği sinyalini veriyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de, konuyla ilgili olarak Pekin'deki yıllık yasama oturumlarında askeri temsilcilerin de katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu.

Çin ordusunun 'karmaşık ve zor durumlara karşı' yanıt verebilmek konusunda hazır olması gerektiğini vurgulayan Şi, "Ordunun tamamı, kapasitesini geliştirme ve savaşa hazır olma arasındaki koordinasyonu sağlamalı, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek çeşitli karmaşık ve zor durumlara yanıt verebilmek için hazır olmalı, ulusal güvenliği ve ulusal egemenliğini kararlı bir şekilde korumalı ve modern sosyalist devletin inşasına güçlü destekte bulunmalı" açıklamasında bulundu.

Şi ayrıca, ordunun 'yüksek düzeyde caydırıcılığa ihtiyacı olduğunu' söyledi ve daha fazla teknolojik yenilik vurgusunda bulundu.

Çin, 2021'de savunma bütçesinde yüzde 6.8'lik bir büyüme açıkladı ancak önümüzdeki beş yıl içinde bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme kalemlerinde harcamalarını yüzde 7'den fazla artıracağını ilan etti.

Çin Savunma Bakanı Vey Fenghı ise, Çin'in ulusal güvenliğinin 'yüksek riskli bir aşamaya girdiğini' söyleyerek "Ulusal savunmada artan görevlerle karşı karşıyayız ve güçlü düşmanlarımıza üstün gelmek için stratejik yeteneklerimizi kapsamlı bir şekilde geliştirmeliyiz. Eşi görülmemiş fırsatların yanı sıra benzeri görülmemiş zorluklarla da karşı karşıya olduğumuz kritik bir aşamadayız" açıklamasında bulunmuştu.

Aynı toplantıda konuşan ve birincil görevinin Tayvan'ın özgürleştirilmesi olduğu varsayıln skeri toplantıda, birincil görevi Tayvan'ın fethi olduğu varsayılan 73. Grup Ordusunda görev yapan Tümgeneral Yang Çıng da, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (HKO) erken uyarı ve keşif çalışmalarını güçlendirmesi ve sınır kontrolünü sağlamlaştırması gerektiğini söyledi.

Batı Meydanı Komutanlığı'nın Hindistan sınırı siyasi komiseri Cao Baorui de, sınır bölgesinde havaalanı, yol ve eğitim üslerinin yapımını hızlandırmak için daha fazla fon ayırılması çağrısında bulundu.