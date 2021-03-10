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    Sanal olarak üç boyutlu yeniden canlandıran 55 metre yüksekliğindeki Buda heykeli, Bamyan, Afganistan

    ABD'nin baskısıyla iktidara dönüş için gün sayan Taliban'ın yıktığı dev Buda heykeli sanal olarak yeniden canlandırdı

    © AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
    Asya & Pasifik
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    Afganistan'ın Bamyan dağlarındaki yerlerinde yeller esen dev Buda heykelleri, Taliban tarafından yıkılmalarının 20. yıldönümünde bir geceliğine 3 boyutlu olarak geri döndürüldü.

    ABD'ye 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenleyen Kaide'ye Afganistan'da sığınak sağlamış bulunan, ancak son dönemde Trump'ın ardından Biden yönetiminin de itelemesiyle Afgan hükümetine ortak edilmeye çalışılan Taliban'ın Mart 2001'de dinamitleyerek yok ettiği dev Buda heykelleri, sanal olarak yeniden canlandırıldı. 

    6. yüzyılda Bamyan Vadisi'nin denizden 2500 metre yüksekteki kayalık dağlarının içine oyulan Hint-Yunan stilindeki devasa heykellerin en meşhuru, yıkımın 20. yıldönümünde ait olduğu kovukta üç boyutlu projeksiyonla yeniden boy gösterdi.

    Gece kandiller yakılarak düzenlenen Buda İle Bir Gece isimli etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

    55 metre yüksekliğindeki Salsal isimli heykelin yeniden canlandırılmasının organizatörlerinden Zehra Hüseyni "Burada ne kadar korkunç bir suç işlendiğinin unutulmasını istemiyoruz" diye konuşurken, Bamyanlı katılımcılardan Gülsüm Zehra (23) "Ne kadar muhteşem bir hazineyi kaybettiğimizi bize hatırlatıyor" dedi.

    Trump döneminde ABD ile barış anlaşması imzalayan, Biden döneminde hükümet ortağı olması için Afgan siyasetine baskı aracı olan ve 27 Mart'ta BM himayesindeki Afganistan konferansına hükümet ile birlikte katılacak olan Taliban'ın iktidara dönmesinden korkusunu dile getiren Zehra Hüseyni, şunları söyledi:

    "Böylelikle gelecekten ve tarihi mirasımıza gelecekte ne olacağından, tarihin tekerrür edip etmeyeceğinden, tarihi eserlerin aşırılıkçıların insafına bırakılıp bırakılmayacağından endişemizi de ifade etmek istiyoruz."  

    Eşref Gani hükümeti ile Taliban arasındaki olası geçiş hükümeti anlaşmasının ardından 2001 sonundaki ABD işgaliyle gelen uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesi bekleniyor.

    Gani'ye Taliban'la anlaşması için baskı yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a gönderdiği mektupta, Afganistan'da bulunan 2500 ABD askerinin tamamını 1 Mayıs'a kadar çekmeyi planını adeta tehdit olarak sundu.

    Blinken, mektupta, Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında BM himayesinde başlatılacak barış görüşmelerinin 'Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasını istediklerini dile getirdi. 

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