ABD'nin baskısıyla iktidara dönüş için gün sayan Taliban'ın yıktığı dev Buda heykeli sanal olarak yeniden canlandırdı

Afganistan'ın Bamyan dağlarındaki yerlerinde yeller esen dev Buda heykelleri, Taliban tarafından yıkılmalarının 20. yıldönümünde bir geceliğine 3 boyutlu olarak geri döndürüldü.

ABD'ye 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenleyen Kaide'ye Afganistan'da sığınak sağlamış bulunan, ancak son dönemde Trump'ın ardından Biden yönetiminin de itelemesiyle Afgan hükümetine ortak edilmeye çalışılan Taliban'ın Mart 2001'de dinamitleyerek yok ettiği dev Buda heykelleri, sanal olarak yeniden canlandırıldı.

VIDEO: For generations, Ghulam Sakhi and his family in the Bamiyan valley in central Afghanistan, took pride in the two giant Buddha statues for which their home was famous

The ancient artifacts were blown up twenty years ago by the Taliban pic.twitter.com/Ld97FRikcY — AFP News Agency (@AFP) March 8, 2021

6. yüzyılda Bamyan Vadisi'nin denizden 2500 metre yüksekteki kayalık dağlarının içine oyulan Hint-Yunan stilindeki devasa heykellerin en meşhuru, yıkımın 20. yıldönümünde ait olduğu kovukta üç boyutlu projeksiyonla yeniden boy gösterdi.

Buddha reappears in Bamiyan for the first time since the Taliban bombed the sandstone caves in 2001, this time as a 3D projection. [via @AFPphoto @GettyImages] pic.twitter.com/v5sToRa9qB — Steve Silberman (@stevesilberman) March 10, 2021

Gece kandiller yakılarak düzenlenen Buda İle Bir Gece isimli etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

Twenty years after being destroyed by the Taliban, one of Afghanistan's famed Buddha statues makes a brief virtual return.



The giant Buddhas stood watch over the Bamiyan valley from the 5th century, surviving Mongol invasions and the harsh environment - until the Taliban arrived pic.twitter.com/0kUnkYWEq7 — AFP News Agency (@AFP) March 10, 2021

55 metre yüksekliğindeki Salsal isimli heykelin yeniden canlandırılmasının organizatörlerinden Zehra Hüseyni "Burada ne kadar korkunç bir suç işlendiğinin unutulmasını istemiyoruz" diye konuşurken, Bamyanlı katılımcılardan Gülsüm Zehra (23) "Ne kadar muhteşem bir hazineyi kaybettiğimizi bize hatırlatıyor" dedi.

'The ancient sandstone carvings in Afghanistan's Bamiyan valley were once the world's tallest Buddhas - but they were lost forever when the Taliban blew them up 20 years ago.

One made a poignant return on Tuesday night in the form of a 3D projection.'https://t.co/Sds1bsLQLV — Dr Soon-Tzu Speechley 孫子博士 (@speechleyish) March 10, 2021

Trump döneminde ABD ile barış anlaşması imzalayan, Biden döneminde hükümet ortağı olması için Afgan siyasetine baskı aracı olan ve 27 Mart'ta BM himayesindeki Afganistan konferansına hükümet ile birlikte katılacak olan Taliban'ın iktidara dönmesinden korkusunu dile getiren Zehra Hüseyni, şunları söyledi:

"Böylelikle gelecekten ve tarihi mirasımıza gelecekte ne olacağından, tarihin tekerrür edip etmeyeceğinden, tarihi eserlerin aşırılıkçıların insafına bırakılıp bırakılmayacağından endişemizi de ifade etmek istiyoruz."

Eşref Gani hükümeti ile Taliban arasındaki olası geçiş hükümeti anlaşmasının ardından 2001 sonundaki ABD işgaliyle gelen uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesi bekleniyor.

Gani'ye Taliban'la anlaşması için baskı yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a gönderdiği mektupta, Afganistan'da bulunan 2500 ABD askerinin tamamını 1 Mayıs'a kadar çekmeyi planını adeta tehdit olarak sundu.

The new US Secretary of State threatens the Afghan government to make a deal with the Taliban, or they are prepared to a full withdrawn of US troops.



I see total continuity with the Trump administration. And this is deeply worrying.

1/2 https://t.co/pumE2sfMKg — Claudio Lanza (@klaudiolanza) March 7, 2021

Blinken, mektupta, Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında BM himayesinde başlatılacak barış görüşmelerinin 'Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasını istediklerini dile getirdi.