Rusya ve Ermenistan savunma bakanları Karabağ’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Şoygu ve Arutyunyan arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, ikili askeri ve teknik işbirliğinin farklı yönleri, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün görev yaptığı bölgelerdeki durum ve ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular ele alındı” ifadesine yer verildi.

İki bakan bundan önce aynı konuları görüşmek için 27 Şubat günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.