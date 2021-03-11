ABD'den Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki çocuğunu ve onlara ait 6 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da düzenlenen protestolara yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, ABD'nin, bu ülkeye yönelik başlattığı yaptırımlara yenilerini eklediğini kaydetti.

Blinken, açıklamasında "ABD, Mynamar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki yetişkin çocuğu Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet ile bunların sahip olduğu veya yönettiği 6 kuruluşu 14014 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine aldı. Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet uzun zamandır Genelkurmay Başkanı ile olan bağlarını zenginlik edinmek için kullanıyorlar. Darbenin elebaşları ile onların aileleri, demokrasiye baskısını artıran ve şiddete başvuran rejimden menfaat devşirememeliler" ifadelerini kullandı.

Today, the U.S. continues actions to press for the end of the Burmese military’s brutal violence against the people of Burma. These designations promote accountability for military leaders who instigate violence and financially benefit from the regime. https://t.co/OIyc8qNN34 — Ned Price (@StateDeptSpox) March 10, 2021

Blinken, attıkları bu adımın, 11 Şubat'ta getirilen yaptırımların ve 4 Mart'ta Ticaret Bakanlığı'nın Myanmar'a ithalat ve ihracat kısıtlamaları getirmesiyle atılan adımların devamı niteliği taşıdığını dile getirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hlaing'in iki çocuğuna ait, 'A&M Mahar Limited Şirketi', 'Sky One İnşaat Şirketi', 'The Yangon Restaurant', 'The Yangon Gallery', 'Everfit Limited Şirketi' ve 'Seventh Sense Limited Şirketi'nin, bahse konu 6 kuruluş olduğu duyuruldu.