Myanmar ordusu, seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı

Myanmar'da askeri darbeyle ülke yönetimine el koyan ordu, seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalacağını bildirdi. Daha sonra seçimlerin ilan edilip en çok oy alan partiye iktidarın devredileceği söylendi.

Görüntülü açıklama yapan ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, darbe sonrası gelişmeler ve gözaltına alınan seçilmiş hükümet üyeleri hakkında konuştu.

Myanmar junta says to remain in control for "certain time" then hold elections https://t.co/Ct40vLmznX pic.twitter.com/OWjNUuVzSl — Reuters (@Reuters) March 11, 2021

​Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin iktidardayken, Yangon yerel hükümetinden rüşvet olarak 600 bin ABD doları ve altın kabul ettiğini öne süren Tun, "Devlet Başkanı Win Myint ve bazı kabine üyelerinin de yolsuzluk yaptığı tespit edildi" dedi.

Tun, Kasım 2020 seçimlerindeki oy sayımlarında hile yapıldığı iddialarının üzerine gidilmemesi için, Suu Çii hükümetinin Seçim Komisyonuna baskı yaptığını da ileri sürdü.

Ordunun sadece belirli bir süre iktidarda kalacağını belirten Tun, daha sonra seçimlerin ilan edilip en çok oy alan partiye iktidarın devredileceğini söyledi.

Tun, 26 Şubat'ta düzenlenen ve çok sayıda cunta muhalifi partinin katılmayı reddettiği Seçim Komisyonu toplantısına dair detay vererek, "Parti temsilcileriyle, seçim kanununu değiştirerek nispi temsil sistemini getirme teklifimizi müzakere ettik" şeklinde konuştu.

Darbe karşıtı aktivistler, ordu sözcüsü Tun'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Suu Çii'yi mümkün olduğunca gözaltında tutabilmek için cuntanın yeni iddialar ortaya attığını söyleyen aktivistler, Suu Çii'ye yeni suçlamaların gelebileceğini işaret eden paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyada ayrıca nispi temsil sistemi teklifinin ise cunta yanlısı partilerin işine yarayacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Myanmar ordusu Çarşamba gününden itibaren 1179 göstericinin salıverildiğini açıkladı. Bir ordu yetkilisi ise gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğünü ve tutuklamaların gerekli olduğunu belirtti.