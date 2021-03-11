Malezya'da Yüksek Mahkeme, Hristiyanların 'Allah' kelimesini kullanmasını yasaklayan 35 yıllık kararı bozdu

Malezya'da bir Yüksek Mahkeme, Hristiyanların 'Allah', 'Kabe', 'Beytullah' ve 'Salat' kelimelerini kullanma yasağını iptal etti.

1986'da İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar, 2008'de Jill Lawrence Bill adlı bir Hristiyan'ın içerisinde 'Allah' kelimesi geçen isimlerle kaydedilmiş dini CD'lerine havalimanında polis tarafından el konulmasıyla tekrar gündeme gelmişti.

2014 yılında Yüksek Mahkeme, CD'lere el konmasının hatalı olduğuna karar vermiş ve bunların Bill'e iade edilmesine hükmetmişti ancak 2015'te Temyiz Mahkemesi dosyayı Yüksek Mahkeme'ye geri göndermişti.

2017'de tekrar duruşması görülen davanın sonucunda, Yüksek Mahkeme, Bill'in inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığına hükmetti.

Temyiz Mahkemesi Hakimi Nor Bee Ariffin, söz konusu CD'lerin dini eğitim için olduğunu belirterek, Hristiyanların da bundan böyle benzer içeriklerde Allah'ın yanı sıra 'Kabe', 'Beytullah' ve 'Salat' sözcüklerini de kullanabileceğini açıkladı.

Ariffin, Hristiyanların da 400 yıldır bu kelimeleri kullandıklarını belirterek, "Bu gerçek göz ardı edilemez" dedi. Ancak Ariffin, bu dört kelimeyi içeren yayınların, yalnızca Hristiyanlar için tasarlandığına dair bir sorumluluk reddi beyanı ve bir haç sembolü taşıması gerekeceğini söyledi.

Malezya'da nüfusun yaklaşık üçte ikisi Müslümanlardan oluşturuyor fakat ülkede çok sayıda Hristiyan da yaşıyor. Hristiyanlar yüzlerce yıldır Malay diline Arapça'dan geçen 'Allah' kelimesini de kullanıyor.

Benzer bir tartışma, 2009'da da 'The Herald' adlı bir Katolik gazetesine Malay dilindeki yayınlarında 'Allah' sözcüğünü kullanamayacağı belirtilince de mahkemeye taşınmıştı. Alt mahkeme gazeteyi haklı bulmuştu ancak bu dava, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında gerginliğe neden olmuştu. Ülkede çok sayıda kilise ve bazı camiler saldırıya uğramıştı. Bunun ardından 2013'te bir üst mahkeme bu kararı bozmuştu.