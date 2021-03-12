Çin ikinci denemede başarılı oldu: Long March 7A roketi uzaya fırlatıldı

Çin, yeni nesil roketi Long March 7A roketini ikinci denemesinde uzaya fırlatmayı başardı. Çin Uzay, Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından yapılan açıklamada, 2025'ten önce her yıl uzaya 3 ila 5 Long March 7A roketi fırlatmanın planlandığı aktarıldı.

Çin, yeni nesil Long March 7A roketini ikinci denemede sabah erken saatlerde Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Also China launched today their return to flight mission on a Long March 7A rocket successfully. pic.twitter.com/KqlnxzC4Zm — SPACE OK ENGLISH (@SpaceOkken) March 11, 2021

​Çin Uzay, Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından yapılan açıklamada, roketin uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıdığını belirtildi.

Çin'in 2025'ten önce her yıl 3 ila 5 Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketi fırlatmayı planladığı aktarıldı.

Uzay programı için ana fırlatıcı görevi gören Long March roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

Öte yandan, Çin'in Mart 2020'de Long March 7A'yı fırlatmaya yönelik ilk girişimi, Wenchang Uzay Fırlatma Merkezinde fırlatma hatası nedeniyle kalkışından kısa süre sonra patlamıştı.

Çinli yetkililer, mühendislerin kazanının nedenini araştıracaklarını söylemişti.