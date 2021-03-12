‘Çin, Alibaba’ya ülke tarihinin en büyük cezasını kesebilir’

Çin’in anti-tekel düzenleyicilerinin, Alibaba şirketine rekabete aykırı davranışları nedeniyle ülke tarihinde bir şirkete verilen en büyük cezayı kesmeyi planladığı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alibaba’ya kesilecek cezanın, rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle 2015 yılında Qualcomm’a kesilen 975 milyon dolar cezayı aşacağı kaydedildi.

​Ayrıca şirketten ‘ikisinden birini seç’ uygulamasından da vazgeçmesi talep edilecek. Söz konusu platform, ülkenin iki dominant çevrim içi ticaret platformu olan Taobao ve Tmall. Alibaba her ikisinin de operatörü.

Çin’de geçen Aralık ayında Alibaba’ya karşı anti-tekel soruşturma başlatmıştı. Şirket, ilgili makamlarla aktif işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve soruşturmaya rağmen işlerin normal seyrinde devam ettiğini açıklamıştı.

Çin yönetimi, Alibaba’nın sahibi Jack Ma’nın 24 Ekim 2020 tarihindeki bir toplantıda ülkedeki finansal kurum ve kuralları eleştirdiği konuşmasının ardından Ma’ya ait finansal teknoloji şirketi Ant Group’un halka arz sürecini durdurmuştu.