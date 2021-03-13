Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler: 4 kişi daha hayatını kaybetti

Myanmar'da askeri darbenin ardından düzenlenen protesto gösterilerinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.

4 ölümden üçünün ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'daki protestolarda meydana gelirken, bir kişinin de ülkenin güneyindeki Pyay'da öldürüldüğü belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Ülkedeki darbe karşıtı gösterilerde en az 60 gösterici hayatını kaybederken, tutuklanan isimlerin yargılamalarına ise devam ediliyor.