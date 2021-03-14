2020'de Kovid-19'la mücadelede Vuhan'a yardım eden sağlık çalışanları baharı kutlamak için tekrar kente geldi

Çin'de kiraz çiçekleri açmaya başlarken, geçen yıl Kovid-19'la mücadelede Vuhan'a ülkenin dört bir yanından yardıma gelen sağlık çalışanları, kente baharı kutlamak için geri döndü.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Çin'de büyük ölçüde alt edilmişken, ülke genelinde bahara hazırlık yapılıyor.

Global Times'ta yer alan habere göre, 2020 yılında Vuhan'a salgınla mücadele için ülkenin dört bir yanından gelen sağlık çalışanları, baharı kutlamak için kente geri döndü.

Geçen yılın ilk yarısında Çin'in dört bir yanından 340'tan fazla sağlık ekibi ve 42 bin kadar sağlık çalışanı, salgınla mücadele için Vuhan ve Hubey eyaletinin diğer kentlerine gelmişti.

Dün ise geçen yıl içinde Vuhan'da bulunan 3 bin kadar sağlık çalışanı, Vuhan Üniversitesi'ni ziyaret ederek meslektaşlarıyla baharın gelişini kutladı.

Medics from around the country return to #Wuhan – this spring to enjoy cherry blossoms🌸 https://t.co/o4FdMyZNpU pic.twitter.com/l9fHSRKrQn — Global Times (@globaltimesnews) March 13, 2021

​