Myanmar'da darbe karşıtı eylemlerde dövme akımı başladı

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen askeri darbenin ardından ülke çapında düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken, seçimlerde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan siyasi liderlerin yargılanma süreci devam ediyor.

Protestolar sırasında çok sayıda simge ve slogan kullanan eylemcilerin, son olarak vücutlarına yaptırdıkları dövmelerle askeri yönetimi protesto etmeye başladıkları görüldü.

Darbe karşıtı dövmeler yaptıran çok sayıda gösterici, vücutlarına darbe karşıtı simgelerle birlikte 'Korkudan özgürlük' veya 'Bahar devrimi' ifadelerini yazdırıyor.

Bunun yanında, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çi'nin yüzü de tercih edilen dövmeler arasında.

Dövme yaptıran eylemcilerden biri, Reuters'a yaptığı açıklamada "Şubat ayındaki haberleri duyunca geleceğimi kaybetmiş gibi hissettim. Çok acı çektim ve bu acıyı asla unutmak istemiyorum" ifadelerini kullandı ve yaptırdığı dövmeyle birlikte 'sistemden ne kadar bıktıklarını' yeni nesillere göstermek istediğini kaydetti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.