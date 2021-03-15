Hindistan kripto paralara yasak getirmeye hazırlanıyor

Hindistan'da üst düzey bir hükümet yetkilisi, kripto paraları yasaklayan bir yasa teklifi üzerinde çalışıldığını ve yasağı çiğneyenlere cezai işlem uygulanmasının planlandığını ifade etti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan üst düzey bir hükümet yetkilisi, Hindistan'da kripto para kullanmayı ve bulundurmayı yasaklayan bir yasa teklifinin sunulacağını söyledi.

Söz konusu yasa teklifine göre, kripto para birimleri ile işlem yapanlar, para birimlerini bulunduranlar, madenciliğini yapanlar, yeni bir para birimi oluşturanlar ve kripto varlıkları transfer edenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Yetkili, teklifin ocak ayında sunulmasının planlandığını, vatandaşlara kripto varlıklarını paraya dönüştürmeleri için 6 ay zaman tanınacağını ve altı aydan sonra cezaların uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Hindistan Maliye Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Eğer teklif yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasa dışı yapan ilk büyük ekonomi olacak. Madencilik ve ticaret işlemlerinin yasaklayan Çin'de bile kripto para bulunduranlara ceza uygulanmıyor.